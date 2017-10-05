القوات العراقية تستعيد مركز قضاء الحويجة من إرهابيي “داعش” [05/أكتوبر/2017] بغداد - سبأ:

حررت القوات العراقية المشتركة قضاء الحويجة بالكامل في محافظة كركوك من إرهابيي تنظيم “داعش”.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن القائد العام للقوات المشتركة العراقية الفريق أمير يارالله قوله في تصريح له اليوم .. إن “قوات الجيش والشرطة والرد السريع وقوات جهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي والحشد العشائري حرروا مركز قضاء الحويجة بالكامل وما زالوا مستمرين بالتقدم”.



وكانت القوات العراقية المشتركة استعادت السيطرة أمس على الطريق الرئيس الواصل إلى وسط قضاء الحويجة وثلاث قرى في محافظة كركوك من تنظيم “داعش” الإرهابي.

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