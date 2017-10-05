مصرع العشرات من مرتزقة العدوان في عمليات نوعية بتعز [05/أكتوبر/2017] تعز - سبأ:

لقي العشرات من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وأصيب آخرون في عمليات نوعية نفذها الجيش واللجان الشعبية على مواقعهم في محافظة تعز.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في عملية هجومية للجيش واللجان استهدفت مواقعهم في الدار الغربي بمنطقة حمير مديرية مقبنة.



وأوضح المصدر أنه تم إحباط محاولة تسلل للمرتزقة باتجاه تبة الخزان في حمير بالمديرية نفسها ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وذكر المصدر أن أبطال الجيش واللجان تمكنوا من كسر محاولة زحف للمرتزقة باتجاه تبة مجلي بالكدحة في مديرية المعافر أسفرت عن مصرع وإصابة عدد منهم.



وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية والمدفعية استهدفت بصلية من صواريخ الكاتيوشا والقذائف المدفعية تجمعات للمرتزقة في معسكر العين بمديرية الصلو و الدفاع الجوي في بير باشا.

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