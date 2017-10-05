طيران العدوان يرتكب ثلاث مجازر مروعة في صعدة وحجة [05/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:

استشهد 17 مواطناً في ثلاث مجازر مروعة ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي بمحافظتي صعدة وحجة خلال الساعات الماضية.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد 12 مواطناً بينهم نساء وأطفال في مجزرة لطيران العدوان استهدفت منزل المواطن حسن حسان آل معيض في مديرية باقم بمحافظة صعدة.



كما استشهد مواطنان اثنان في غارة لطيران العدوان على مزرعة في منطقة آل الزماح بمديرية باقم، واستشهد ثلاثة مواطنين وأصيب رابع إثر غارة لطيران العدوان على منزل المواطن أحمد طاهر في منطقة الجعدة بمديرية ميدي محافظة حجة.



وأوضح المصدر أن طيران العدوان استهدف بغارتين سيارتي مواطنين في منطقة آل الزماح و آل مغرم بمديرية باقم، فيما شنت طائرة بدون طيار غارة على منطقة آل مغرم.



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارتين على قرية الهجر وغرب حيد بن سبعان بمديرية عسيلان في محافظة شبوة، وغارة على مديرية حيس بمحافظة الحديدة.



وذكر المصدر أن طيران الأباتشي التابع للعدوان استهدف تجمعات للمرتزقة في منطقة الهاملي بمديرية موزع في محافظة تعز ، وشن الطيران غارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب.



وفي نجران شن طيران العدوان السعودي الأمريكي سبع غارات على موقع الطلعة.

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