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آخر تحديث: الخميس، 05 - أكتوبر - 2017 الساعة 12:02:41ص
نص كلمة الرئيس الصماد خلال لقائه مشائخ وحكماء ومثقفي وعلماء محافظة تعز
ألقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى كلمة خلال لقائه اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء، عدد من مشائخ وحكماء وأعيان ووجهاء ومثقفي وعلماء محافظة تعز.
الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا ويصدر 250 قرارا بالحبس المنزلي لاطفال خلال عامين
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاربعاء 16 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.
أكثر من 4 مليارات و 856 مليون إيرادات ترسيم المركبات بجمرك رقابة صنعاء
بلغت ايرادات ترسيم المركبات والآليات بجمرك رقابة صنعاء حتى نهاية سبتمبر الماضي أربعة مليارات و 856 مليون و 492 الف ريال.
المنتخب الوطني الأول يبدأ معسكراً تدريبياً في قطر استعداداً لمواجهة الفلبين
بدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم تدريباته في معسكره الخارجي القصير بالعاصمة القطرية الدوحة التي يستضيف فيها منتخب الفلبين الثلاثاء القادم ضمن الجولة الرابعة للمجموعة السادسة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.
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القوات البحرية تؤكد جاهزيتها وتكشف عن مفاجآت تنتظر بوارج العدوان
[05/أكتوبر/2017]
الحديدة - سبأ :
أكدت القوات البحرية والدفاع الساحلي جاهزيتها للتصدي لأي خطر يستهدف السواحل اليمنية.
وكشفت القوات البحرية خلال مناورة بحرية لتخرج دفعة جديدة عن تحضيرها لمفاجآت تنتظر سفن وبوارج العدوان العسكرية.
سبـأ
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