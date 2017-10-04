كسر زحف للجيش السعودي ومرتزقته بإتجاه مواقع في جيزان



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية كسروا زحف كبير للجيش السعودي ومرتزقته بإتجاه موقعي الحثيرة والرمضة والمواقع المجاورة لها ما أسفر عن مصرع وإصابة العشرات من جنود العدو السعودي ومرتزقته وإعطاب آلية عسكرية.



وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت صلية من صواريخ الكاتيوشا إستهدفت تجمعاتهم أثناء عملية الزحف .



ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان الحربي شن أكثر من 10 غارات وطيران الأباتشي أكثر من 500 صاروخ، خلال عملية الزحف وتحليق مكثف للطيران الحربي والإستطلاعي والأباتشي.

[04/أكتوبر/2017] جيزان - سبأ :كسر أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم زحف للجيش السعودي ومرتزقته بإتجاه عدد من المواقع في جيزان .سبـأ