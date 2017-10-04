ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 04 - أكتوبر - 2017 الساعة 08:49:54م
الرئيس الصماد يلتقي عدد من مشائخ وحكماء ومثقفي وعلماء محافظة تعز
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور عضو المجلس محمد النعيمي، ورئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور ووزير الخدمة المدنية والتأمينات طلال عقلان ورئيس مجلس التلاحم القبلي..
الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا ويصدر 250 قرارا بالحبس المنزلي لاطفال خلال عامين
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاربعاء 16 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.
أكثر من 4 مليارات و 856 مليون إيرادات ترسيم المركبات بجمرك رقابة صنعاء
بلغت ايرادات ترسيم المركبات والآليات بجمرك رقابة صنعاء حتى نهاية سبتمبر الماضي أربعة مليارات و 856 مليون و 492 الف ريال.
المنتخب الوطني الأول يبدأ معسكراً تدريبياً في قطر استعداداً لمواجهة الفلبين
بدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم تدريباته في معسكره الخارجي القصير بالعاصمة القطرية الدوحة التي يستضيف فيها منتخب الفلبين الثلاثاء القادم ضمن الجولة الرابعة للمجموعة السادسة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
وصول شحنة لقاحات من منظمة اليونيسف إلى مطار صنعاء
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في عملية نوعية بتعز
كسر زحف للجيش السعودي ومرتزقته بإتجاه مواقع في جيزان
مناقشة احتياجات محافظة صعدة وآليات تنفيذها
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مناقشة احتياجات محافظة صعدة وآليات تنفيذها
[04/أكتوبر/2017]
صعدة - سبأ:



ناقش اجتماع برئاسة محافظ محافظة صعدة محمد جابر عوض احتياجات المحافظة وآليات تنفيذها وتقييمها .

وأكد الاجتماع الذي ضم ممثلي المنظمات الدولية بالمحافظة بحضور الوكيل صالح عقاب ضرورة تنفيذ مسح ميداني لتحديد الاحتياجات ووضع إطار زمني لتنفيذها .

وفي الاجتماع أشار المحافظ عوض إلى أهمية المسح الميداني لمعرفة الاحتياجات الفعلية للمتضررين من العدوان السعودي الذي دمر كل مقومات الحياة في المحافظة ، مشدداً على أهمية الوصول إلى كافة المتضررين .

وأبدى استعداد قيادة السلطة المحلية للتعاون في تنفيذ عملية المسح والتقييم وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات .

وكان مدير برنامج الغذاء العالمي بالمحافظة جون سيما كالو ومسئول مكتب تنسيق الشئون الإنسانية " أوتشا " بالمحافظة عبدالرحمن محمد أكدا أهمية المسح وتنفيذه وتقييم احتياجات المحافظة لتقديم المساعدات للمحتاجين وفق بيانات دقيقة .

سبأ
  المزيد من (محلي)
وصول شحنة لقاحات من منظمة اليونيسف إلى مطار صنعاء
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في عملية نوعية بتعز
كسر زحف للجيش السعودي ومرتزقته بإتجاه مواقع في جيزان
ندوة وورشتا عمل في جامعة إب الأسبوع المقبل
وصول طائرة لبرنامج الغذاء العالمي إلى مطار صنعاء
مناقشة الجوانب المتعلقة بمعالجة قضايا المواطنين بإب
بحث إمكانية تنفيذ برنامج تعزيز الأمن الغذائي بمحافظة صعدة
مجلس النواب يستمع إلى رسالة رئيس المجلس لأمين عام الأمم المتحدة
وزير الأوقاف يطلع على نشاط رباطي الأهدل والأدريسي العلميين بزبيد
مجلس النواب يوجه رسالتين إلى رئيسي المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ
العدوان السعودي على اليمن
شهيدان بغارة لطيران العدوان على مزرعة بمديرية باقم بصعدة
[04/أكتوبر/2017]
إستشهاد وإصابة أربعة مواطنين بغارة استهدفت منزل مواطن في ميدي
[04/أكتوبر/2017]
قصف مدفعي لمرتزقة العدوان على منازل ومزارع المواطنين بمديرية صرواح بمأرب
[04/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن غارة على مديرية حيس بالحديدة
[04/أكتوبر/2017]
استشهاد 12 مواطنا في مجزرة جديدة لطيران العدوان بصعدة
[04/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by