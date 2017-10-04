محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة احتياجات محافظة صعدة وآليات تنفيذها صعدة - سبأ:







ناقش اجتماع برئاسة محافظ محافظة صعدة محمد جابر عوض احتياجات المحافظة وآليات تنفيذها وتقييمها .



وأكد الاجتماع الذي ضم ممثلي المنظمات الدولية بالمحافظة بحضور الوكيل صالح عقاب ضرورة تنفيذ مسح ميداني لتحديد الاحتياجات ووضع إطار زمني لتنفيذها .



وفي الاجتماع أشار المحافظ عوض إلى أهمية المسح الميداني لمعرفة الاحتياجات الفعلية للمتضررين من العدوان السعودي الذي دمر كل مقومات الحياة في المحافظة ، مشدداً على أهمية الوصول إلى كافة المتضررين .



وأبدى استعداد قيادة السلطة المحلية للتعاون في تنفيذ عملية المسح والتقييم وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات .



وكان مدير برنامج الغذاء العالمي بالمحافظة جون سيما كالو ومسئول مكتب تنسيق الشئون الإنسانية " أوتشا " بالمحافظة عبدالرحمن محمد أكدا أهمية المسح وتنفيذه وتقييم احتياجات المحافظة لتقديم المساعدات للمحتاجين وفق بيانات دقيقة .

سبأ [04/أكتوبر/2017]سبأ