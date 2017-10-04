محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ندوة وورشتا عمل في جامعة إب الأسبوع المقبل إب ـ سبأ:

تنظم نيابة شؤون الطلاب بجامعة إب ندوة وورشتي عمل لتجويد الأداء الأسبوع المقبل بالتزامن مع بدء العام الجامعي 2017ـ 2018م .



وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب الدكتور محمد النزيلي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه ستقام ندوة يوم الأربعاء 11 أكتوبر الجاري بعنوان " معايير تقويم التعلم لدى الطالب وآليات التظلم من نتائج الاختبارات " .



وأشار إلى أنه سيتم إقامة ورشتي عمل حول مراجعة النظام الآلي الموحد لشؤون الطلبة ، و ترميز المقررات الدراسية ، مبيناً أن هذه الفعاليات ستساهم في تجويد الأداء في شتى المجالات ذات الصلة بعمل نيابة شؤون الطلاب بالجامعة .

سبأ [04/أكتوبر/2017]سبأ