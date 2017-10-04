اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاتحاد الأوربي يقر تخصيص 300 مليون يورو لدعم قطاعات حكومية في ليبيا طرابلس ـ سبأ:

أعلن مفوض الاتحاد الأوربي لسياسات دول الجوار يوهانسن هان، اليوم الأربعاء تخصيص 300 مليون يورو لدعم قطاعات حكومية في ليبيا.



وقال هان في مؤتمر صحفي بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس عقب لقاء مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، "حضورنا اليوم لليبيا يأتي في إطار حرصنا لدعم السياسات، التي يقدمها الاتحاد الأوربي لإعادة الاستقرار والأمن وإدارة عجلة التنمية مجددا، ومساعدة الهياكل والقطاعات الحكومية في استعادة التوازن والاستقرار في أدائها".



وتابع المسوؤل الاوربي "لقد خصص الاتحاد 300 مليون يورو لدعم خطط إصلاح ومساعدة هذه القطاعات في مجالات الصحة والبيئة ومساعدة المهاجرين، بجانب دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى تسهيل تقديم الطلبة الليبيين للدراسة في دول الاتحاد الأوروبي".



وتحظى حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، بدعم دولي، لكنها لم تفلح في فرض سيطرتها على كامل البلاد في ظل صراع على السلطة مع حكومة وبرلمان في شرق ليبيا تدعمها قوات يقودها المشير خليفة حفتر.



وفي سياق اخر، أكد هان دعم أوروبا لجهود بعثة الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص في ليبيا غسان سلامة... معربا عن أمله في أن تساهم اجتماعات تونس الأخيرة حول تعديل الاتفاق السياسي في إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات الحكومية.



ويعقد الفرقاء الليبيون، منذ 26 سبتمبر في قمرت بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة، جولة حوار جديدة ضمن خطة عمل خاصة بليبيا طرحها مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة في الآونة الأخيرة، وتتضمن خطوات عديدة تنتهي بتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في سبتمبر من العام القادم.

سبأ [04/أكتوبر/2017]سبأ