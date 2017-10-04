محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة الجوانب المتعلقة بمعالجة قضايا المواطنين بإب إب ـ سبأ:

ناقش إجتماع بمحافظة إب اليوم برئاسة المحافظ عبد الواحد صلاح، الجوانب المتعلقة بمعالجة قضايا المواطنين وتلمس إحتياجاتهم .



وتطرق الإجتماع إلى الجوانب المتعلقة بدور السلطات المحلية في رفد الجبهات بالمال والرجال لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته.



وفي الاجتماع حث المحافظ صلاح الجميع على معالجة قضايا المواطنين وتلمس إحتياحاتهم في إطار الإمكانيات المتاحة .. مؤكدا أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وخاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.



وأشار إلى المسئولية الملقاة على عاتق السلطات المحلية في تعزيز الجبهة الداخلية وإستمرار رفد الجبهات بالمال والرجال .

سبأ [04/أكتوبر/2017]سبأ