اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إرتفاع أسعار الذهب الى 1276 دولار للاوقية بدعم من تراجع الدولار لندن – سبأ :

صعدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بدعم تراجع الدولار من أعلى مستوى في شهر ونصف الشهر مقابل سلة عملات بعدما انخفض المعدن لأدنى مستوى في سبعة أسابيع في الجلسة السابقة.



وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بحلول الساعة 0648 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3 بالمائة إلى 1275.91 دولار للأوقية (الأونصة).



كما زاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.3 بالمائة ليرتفع إلى 1278.60 دولار للأوقية.



وجاء ذلك بعدما بدد الدولار مكاسبه يوم الأربعاء مقابل الين وسلة عملات رئيسية بعد تكهنات بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يختار مرشحاً لرئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي (البنك المركزي) أقل تشدداً في السياسة النقدية عما كان يعتقد في السابق.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة واحداً بالمائة إلى 16.76 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين بنحو واحد بالمائة إلى 915.50 دولار للأوقية، في حين صعد البلاديوم 0.7 بالمائة إلى 921.30 دولار للأوقية.

سبأ [04/أكتوبر/2017]سبأ