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بحث إمكانية تنفيذ برنامج تعزيز الأمن الغذائي بمحافظة صعدة
[04/أكتوبر/2017]
صعدة - سبأ:
بحث محافظ صعده محمد جابر عوض اليوم مع المسؤول الزراعي في برنامج الأمن الغذائي بمنظمة الفاو خالد الكستبان ومسؤول المتابعة والتقييم والنوع الاجتماعي بالمنظمة محمد الشامي إمكانية تنفيذ برنامج تعزيز الأمن الغذائي وصمود سبل العيش بالمحافظة .

واستعرض اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة صالح عقاب أنشطة البرنامج وأهدافه في تأمين مستوى المعيشة والإدارة المثلى للأمن الغذائي من خلال تمكين المجتمعات الريفية على الإدارة المستدامة لمواردها التنموية و تشجيعها لتنويع آليات دعم سبل كسب العيش من خلال التنمية الزراعية وتحسين سلاسل القيمة.

وفي اللقاء أكد المحافظ عوض أهمية البرنامج كون المحافظة زراعية ويعمل أغلب سكانها في مجال الزراعة ويحتاجون إلى الدعم والتأهيل وتعزيز قدراتهم وإدخال التقنيات الجديدة في المجال الزراعي خصوصا بعد تدمير العدوان السعودي الامريكي للكثير من المزارع والآبار .


وثمّن الجهود التي تبذلها منظمة الفاو لدعم المزارعين وتأهيلهم.. مبدياً استعداد السلطة المحلية لإنجاح البرنامج وتسهيل المعوقات التي قد تعترض سير عمله .


من جانبهما أشار الكستبان والشامي إلى أن البرنامج يستهدف تأهيل صغار المزارعين والمزارعات و رفع قدراتهم وتزويدهم بالمهارات والمعارف والتقنيات الحديثة

سبأ
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