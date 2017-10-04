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آخر تحديث: الأربعاء، 04 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:21:39م
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مجلس النواب يستمع إلى رسالة رئيس المجلس لأمين عام الأمم المتحدة
[04/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 استمع مجلس النواب في جلسته اليوم إلى رسالة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي للأمين العام للأمم المتحدة .. فيما يلي نصها :

السيد أمين عام الأمم المتحدة المحترم

كما تعلمون ويعلم المجتمع الدولي بأسره أن أبناء الشعب اليمني هم منذ ما يقارب الثلاث سنوات تحت عدوان همجي ظالم غاشم من تحالف 17 دولة بقيادة السعودية تستخدم فيه مختلف أنواع الأسلحة الحديثة والفتاكة والمحرم استخدامها دولياً وهم أيضا يعانون من حصار جائر براً وبحراً وجواً وعلاوة على هذا فإن ثرواته النفطية تنهب وتستنزف وهذه الثروات هي ملكاً للشعب كافة.

وفي هذا السياق فإننا نود أحاطتكم أن الشركات النفطية العاملة في بلادنا لازالت تواصل عملية إستخراج وبيع الثروة النفطية التي هي ملك للشعب اليمني بأكمله وتستنزف هذه الثروة الوطنية دون أن يعود للشعب اليمني منها أي منفعة أو فائدة فلا يتم توريد حصة الدولة للخزينة العامة للدولة من مبيعات النفط، وتنحصر العوائد المالية لبعض من مبيعات النفط اليمني على فئة محدودة من المنتفعين الذين لا يتجاوز عددهم العشرات وليس لهم الحق في الإستخواذ على هذا العائد المالي الذي هو ملكاً لأبناء الشعب اليمني.

هذا في الوقت الذي يعاني فيه معظم أبناء الشعب اليمني من أوضاع معيشية ومالية واقتصادية سيئة جدا صعب معها توفير وصرف مرتبات العاملين في وحدات وأجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية منذ أكثر من عام، وأصبح بعض المواطنين يعاني من انعدام الغذاء اللازم للحياة وكذا إنعدام قيمة الدواء وتكاليف المعالجة.

لذا فإننا في مجلس النواب بالجمهورية اليمنية نطالبكم بإستخدام الصلاحيات المخولة لكم كأمين عام للأمم المتحدة للعمل على إيقاف تلك الشركات النفطية عن مواصلة إستخراج وبيع واستنزاف الثروة النفطية في جميع أراضي الجمهورية اليمنية طالما أن قيمة هذه الثروات لا يصل منها للشعب اليمني أي عائد ولا يورد له من قيمتها شيء وذلك حتى يتوقف العدوان على اليمن وتعود الأوضاع إلى طبيعتها وتستعيد سلطات الدولة سيطرتها وتفرض قرارها وتبسط نفوذها في كل محافظات الجمهورية وتصبح قادرة على مراقبة إنتاج وبيع النفط المستخرج من الحقول اليمنية وتوريد حقوق وأموال الشعب اليمني منها إلى البنك المركزي اليمني واستغلاله لصالح الشعب اليمني دون تمييز أو استحواذ أو استئثار أشخاص بثروات وأموال وحقوق الشعب .

نأمل أن يلقى طلبنا هذا الذي نوجهه إليكم نيابة عن الشعب اليمني تفهمكم وتجاوبكم.

ولكم أطيب تحياتي ،،،

يحيى علي الراعي

رئيس مجلس النواب.

سبأ
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