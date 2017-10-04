محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الأوقاف يطلع على نشاط رباطي الأهدل والأدريسي العلميين بزبيد الحديدة ـ سبأ :

اطلع وزير الاوقاف والإرشاد شرف القليصي اليوم على نشاط رباط الشيخ العلامة يحيى بن عمر الاهدل ورباط الادريسي العلميين بمديرية زبيد محافظة الحديدة.



واستمع الوزير ومعه مدير مكتب الاوقاف في المحافظة محمد حسن الاهدل من القائمين على الرباطين الى الدور الذي يقومان به في تخريج العلماء و الخطباء والدعاة .



وأشاد الوزير القليصي بجهود القائمين على الاربطة العلمية في مواصلة دورهم التنويري والعلمي خدمة للإسلام والمسلمين والهادف الى الحفاظ على ماجاءت به الرسالة السماويه المحمدية .



وحث وزير الأوقاف والإرشاد القائمين على الاربطة على مواصلة ذلك الدور العلمي خاصة في ظل ما يتعرض له الوطن من عدوان يهدف الى اذكاء الطائفية والنعرات المذهبية التي لا شك سيكون لها الاثر السلبي في اضعاف الامة الاسلامية لتصبح لقمة سائغة للعدوان.



رافقه خلال الزيارة مدير عام المديرية سعيد جرمش ونائب مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة سليمان محمد الفقيه.

سبأ [04/أكتوبر/2017]سبأ