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آخر تحديث: الأربعاء، 04 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:19:22م
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مجلس النواب يوجه رسالتين إلى رئيسي المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ
[04/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى الرسالتين الموجهتين من رئيس مجلس النواب إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس حكومة الإنقاذ الوطني مرفقة بمحضر إجتماع اللجنة المشتركة من مجلس النواب والحكومة المنعقد بتاريخ 2 أكتوبر 2017م .

حيث دعت الرسالتان إلى أن يجتمع المجلس السياسي مع الحكومة لدراسة ومعالجة كافة القضايا وخاصة القضايا التي تضمنها المحضر المذكور.

وعبرت الرسالتان عن أمل رئيس مجلس النواب في أن يتم الإطلاع وعقد إجتماع مشترك للمجلس السياسي الأعلى مع الحكومة بما يخدم المصلحة العامة .

وأشارت الرسالة الموجهة إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى إلى أنه إذا تطلب الأمر حضور هيئة رئاسة مجلس النواب فإن الهيئة على استعداد للحضور .

إلى ذلك حث رئيس مجلس النواب لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية على سرعة إنجاز دراسة ومناقشة مشروع قانون الإتجار بالبشر وتقديم تقرير بذلك للمجلس في جلسة أخرى.

كما حث رئيس مجلس النواب بقية اللجان الدائمة التي لديها موضوعات محالة من المجلس أو موضوعات أخرى محالة إليها سرعة الوقوف أمامها وتقديم تقارير عن ما تتوصل إليه بشأنها إلى المجلس.

من جهة أخرى أدان مجلس النواب الحادثة الإجرامية في مدينة لاس فيغاس الأمريكية والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات .. معبرا عن تعازي المجلس لأسر الضحايا وأعضاء الكونجرس والشعب الأمريكي.

من جانب آخر عبر مجلس النواب عن تقديره لأعضاء الكونجرس الأمريكي الذين عبروا عن رفضهم لمشاركة القوات الأمريكية تحالف العدوان بقيادة السعودية في العدوان على اليمن، وكذا المطالبة بحظر بيع الأسلحة للمملكة السعودية.

هذا وكان المجلس قد إستهل جلسته بإستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى.

سبأ
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