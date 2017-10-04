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آخر تحديث: الأربعاء، 04 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:19:22م
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محافظ تعز يتفقد المرابطين في الخطوط الأمامية بجبهة كرش
[04/أكتوبر/2017]
تعز - سبأ:
 تفقد محافظ تعز عبده محمد الجندي اليوم أبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في الخطوط الأمامية بجبهة كرش.

وخلال الزيارة هنأ محافظ تعز أبطال الجيش واللجان الشعبية بمناسبة أعياد الثورة اليمنية.. مشيدا بما يسطروه من ملاحم بطولية في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي وما يحققونه من انتصارات على جحافل الغزاة والمحتلين في مختلف جبهات العزة والكرامة.

وقال" أحلام الغزاة تتحطم على صخرة الصمود الأسطوري للشعب اليمني وأبطال الجيش واللجان الشعبية".

وأشار المحافظ الجندي إلى أن اليمن على مر العصور مقبرة الغزاة .. مؤكدا أن الشعب اليمني لن يرحم العملاء والخونة الذين باعوا وطنهم وقتلوا الأطفال والنساء والشيوخ مقابل حفنة من المال المدنس.

كما أكد وقوف أبناء تعز الأحرار إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان ومرتزقته وتطهير الوطن من العناصر الإرهابية.

فيما عبر أبطال الجيش واللجان الشعبية عن تقديرهم لزيارة المحافظ الجندي والإطلاع على أحوالهم المرابطين في الجبهات.

وجددوا التأكيد على ثباتهم وصمودهم في مواجهة الغزاة والمحلتين حتى تطهير تراب الوطن من دنسهم.

رافق محافظ تعز خلال الزيارة عدد من المسؤولين.

سبأ
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