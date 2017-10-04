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الأجهزة الأمنية تكشف عن هوية الإنتحاري الذي فجر نفسه بمديرية دمت بالضالع
[04/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 كشفت الأجهزة الأمنية عن هوية الإنتحاري الذي فجر نفسه بمديرية دمت بمحافظة الضالع الإثنين الماضي .

وقال مصدر أمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)" إنه تم التعرف على جثة الإنتحاري وهويته وهو المدعو عز الدين فاروق محمد مصلح الوبر العبدي من مواليد 1995 بمديرية السدة محافظة إب" .

وأشار المصدر إلى أن المذكور إلتحق بما يسمى بتنظيم داعش عام 2016م وتم تجنيده وتدريبه في محافظة رداع بالبيضاء .

وأضاف " إن الأجهزة الأمنية والمختصين في الرصد والمتابعة كانوا يقومون بمتابعة المذكور منذ توفرت لديهم معلومات مؤكدة من مواطنين، حيث كان الهدف المرصود للإنتحاري هو دار القرآن بدمت حسب إعترافات سائق السيارة الذي كان الإنتحاري على متنها ".

ولفت المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية قامت بمحاصرة الإنتحاري وهو على متن سيارة تكس نوع أيكو رقم اللوحة 4466 /11 يقودها المدعو إسماعيل محمد ناجي الطيري أحد عناصر حزب الإصلاح التابعة للقيادي الإصلاحي عبدالله أحمد عبدالله الطيري.

وقال " أثناء محاصرة السيارة التي تقل الإنتحاري قبل وصولها إلى دار القرآن ترجل منها وحاول الهروب وتم إطلاق النار عليه وحدث إنفجار الحزام الذي كان يرتديه ومزق جثته" .

وأكد المصدر الأمني أنه تم ضبط السيارة وتفتيشها والعثور على الحزام الآخر الذي كان مقرر أن يرتديه الإنتحاري أثناء وصوله دار القرآن، كما تم ضبط السائق الذي إعترف للأجهزة الأمنية بمعلومات خطيرة سيتم كشفها لاحقا ومن ضمنها التنسيق بين حزب الإصلاح وداعش.

سبأ
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