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آخر تحديث: الأربعاء، 04 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:19:22م
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تدشين صرف التحويلات النقدية للضمان الاجتماعي في إب
[04/أكتوبر/2017]
إب - سبأ:
دشن محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم صرف التحويلات النقدية لحالات الضمان الاجتماعي المنفذ ضمن المشروع الطارئ للتمويلات النقدية الممول من البنك الدولي عبر منظمة اليونيسف .

يستهدف المشروع صرف المستحقات المالية للحالات المستفيدة من الضمان الاجتماعي للربع الرابع من العام 2014م البالغ عددها 139 ألفاً و815 حالة موزعة على 60 مركزاً في مختلف مديريات المحافظة .

وفي التدشين شدد المحافظ على ضرورة حصول كافة المستفيدين على مستحقات الضمان للتخفيف من معاناتهم الاقتصادية الناجمة عن العدوان الغاشم وحصاره المفروض على البلاد .
وأشاد بدعم البنك الدولي ومنظمة اليونيسيف وغيرها من المنظمات الدولية وإسهامها في التخفيف من معاناة المواطنين والأسر الفقيرة والمتضررة.

وحث محافظ إب جميع مدراء المديريات والمكاتب المعنية إلى التعاون مع لجان الصرف وتسهيل عملها وتذليل كل الصعوبات والمعوقات التي تواجهها بما يسهم في نجاح عملية الصرف واستلام كافة الحالات المستفيدة لمستحقاتها .

ودعا المنظمات الدولية إلى زيادة المساعدات الإنسانية بما يتوائم مع العدد الفعلي للحالات المحتاجة للمعونات وكذا النازحين إلى المحافظة الذي يزيد عددهم عن 700 ألف نازح.

حضر التدشين وكيل المحافظة الدكتور أشرف المتوكل ومدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة كمال الحارثي .

سبأ
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