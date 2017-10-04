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وزير الأوقاف يؤكد أهمية إستمرار رفد الجبهات بالمال والرجال في مواجهة العدوان
[04/أكتوبر/2017]
الحديدة - سبأ:
 أكد وزير الأوقاف والإرشاد شرف القليصي أهمية إستمرار رفد الجبهات بالمال والرجال والصمود في مختلف الجبهات في موجهة العدوان.

وحيا الوزير القليصي في لقاء موسع نظمه مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة الحديدة بمشاركة علماء وخطباء ومثقفي ووجهاء مديرية زبيد، إنتصارات أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات الشرف والبطولة .. مشيدا بالتماسك والترابط المجتمعي بين أبناء مديريات المحافظة في مواجهة العدوان.

وثمن دور أبناء المديرية ووقوفهم إلى جانب الوطن الذي يتعرض لعدوان وحصار جائر منذ أكثر من عامين ونصف .. مؤكدا أهمية اضطلاع العلماء والخطباء والمثقفين والوجهاء في إرشاد المجتمع وتبصيره بمؤامرات العدوان ومخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

وشدد وزير الأوقاف والإرشاد على أهمية معرفة أساليب العدو الرخيصة واللا إنسانية وتخبطه وهشاشة موقفه الذي تجلى في التعامل مع الأسرى وقتلهم بطرق أكثر بشاعة .. لافتا إلى القضايا المتعلقة بالأوقاف والصعوبات التي تواجه ذلك بمديرية زبيد والمحافظات.

وأكد أهمية الحفاظ على أراضي الوقف وعدم السماح بالإعتداء عليها .. مشددا على ضرورة تفعيل الدور الرقابي والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لضبط المخالفين.

وحث الوزير القليصي العلماء والخطباء على أهمية توحيد الخطاب الديني الذي يجمع الأمة ولا يفرقها وبما يحفظ للأمة الإسلامية وحدتها وقوتها في مواجهة أعدائها.

فيما أكد المشاركون في اللقاء الذي حضره مدير مكتب الأوقاف بالمحافظة محمد حسن الأهدل ، إستمرار الصمود ورفد الجبهات بالرجال والمال لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته الإجرامية التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا .

وأشاروا إلى أهمية إحياء رسالة المسجد ودوره في تعميق الأواصر المجتمعية والذود عن الدين والأرض والعرض الذي يتبناهم الدين الإسلامي الحنيف .

حضر اللقاء مدير عام مديرية زبيد سعيد جرمش ونائب مدير مكتب الأوقاف سليمان محمد الفقيه وعدد من مسئولي مكتب الأوقاف والسلطة المحلية والمكتب التنفيذي بالمديرية.

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