محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل افتتاح وحدة القسطرة القلبية بمستشفى دار الشفاء بذمار ذمار - سبأ:

افتتح وكلاء محافظة ذمار محسن هارون ومحمود الجبين ومحمد عبدالرزاق اليوم وحدة القسطرة القلبية التشخيصية والعلاجية بمستشفى دار الشفاء الطبي في المحافظة.



وخلال الافتتاح اشاد الوكلاء هارون والجبين وعبدالرزاق بالجهود التي تبذل من قبل القطاع الصحي في تخفيف معاناة المواطنين والعمل وفق الامكانيات المتاحة رغم الحصار الذي يفرضه العدوان السعودي وتحالفه الاجرامي وإعاقته وصول الادوية والمستلزمات الطبية خصوصا للحالات المستعصية.



وأكدوا أن افتتاح وحدة القسطرة القلبية بمستشفى دار الشفاء كأول وحدة نوعية في المحافظة يعد انجازا كبيرا سيسهم في التخفيف من معاناة المرضى في محافظة ذمار والمحافظات المجاورة، ووسيلة لتجاوز اجراءات السفر للخارج خصوصا بعد اغلاق مطار صنعاء الدولي.



من جانبه أعتبر مدير مكتب الصحة العامة والسكان محمد الجماح افتتاح وحدة القسطرة، فرصة كبيرة للمرضى الذين تقطعت بهم السبل ولم يتمكنوا من الوصول الى المستشفيات في صنعاء.. لافتا الى ان وحدة القسطرة القلبية تدار بإشراف افضل الكوادر الطبية في اليمن وهو ما يعتبر خدمة كبيرة لأبناء محافظة ذمار والمحافظات المجاورة.



بدوره أكد رئيس مجلس إدارة المستشفى علي مجاهد شمر أن المستشفى يسهم بشكل فاعل في تعزيز اداء القطاع الصحي في المحافظة وتخفيف معاناة شريحة واسعة من المجتمع.



حضر الافتتاح مدير امن محافظة ذمار العميد أحمد ادريس وعدد من القيادات.



من جهة أخرى عقد بمكتب الصحة العامة والسكان بذمار ندوة توعوية حول امراض القلب نظمها مستشفى دار الشفاء الطبي بالتعاون مع مكتب الصحة والسكان تحت شعار المساهمة الفاعلة من القطاع الخاص في توفير الوسائل التشخيصية والعلاجية الحديثة لتعزيز صمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان والحصار الجائر.



استعرضت الندوة التي حضرها وكلاء المحافظة محسن هارون ومحمود الجبين ومحمد عبدالرزاق الطرق الطبية السليمة للوقاية من امراض القلب والشرايين ودور القسطرة القلبية في التشخيص والمعالجة.



وخلال الندوة اشاد الوكلاء هارون والجبين وعبدالرزاق بدور الكوادر الطبية في تخفيف معاناة المرضى خصوصا في ظل العدوان والحصار.. مشيرين الى ان القطاع الطبي هو احد اهم الجبهات التي يراهن العدوان على افشالها والتي صمدت رغم كل التحديات وها هي اليوم تسطر نجاحات كبيرة رغم شحة الادوية والمحاليل الطبية.



وأكدوا اهمية ان يسهم القطاع الخاص بشكل فاعل في تعزيز اداء القطاع الطبي والعمل بروح الفريق الواحد بما يسهم في انقاذ المرضي الذين كان من المفترض نقلهم الى الخارج للعلاج وحال العدوان دون ذلك بإغلاق مطار صنعاء الدولي .



وكان مدير مكتب الصحة الدكتور محمد الجماح واستشاري امراض القلب الدكتور عزيز صالح الزنداني استعرضا طرق تجنب امراض القلب ودور الاطباء المختصين في علاج مرض القلب وإجراء القسطرة القلبية.



حضر الندوة عدد من الاطباء المختصين والعاملين في القطاع الطبي.

سبأ [04/أكتوبر/2017]سبأ