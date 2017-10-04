ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 04 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:19:22م
الرئيس الصماد يلتقي عدد من مشائخ وحكماء ومثقفي وعلماء محافظة تعز
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور عضو المجلس محمد النعيمي، ورئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور ووزير الخدمة المدنية والتأمينات طلال عقلان ورئيس مجلس التلاحم القبلي..
الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا ويصدر 250 قرارا بالحبس المنزلي لاطفال خلال عامين
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاربعاء 16 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.
أكثر من 4 مليارات و 856 مليون إيرادات ترسيم المركبات بجمرك رقابة صنعاء
بلغت ايرادات ترسيم المركبات والآليات بجمرك رقابة صنعاء حتى نهاية سبتمبر الماضي أربعة مليارات و 856 مليون و 492 الف ريال.
المنتخب الوطني الأول يبدأ معسكراً تدريبياً في قطر استعداداً لمواجهة الفلبين
بدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم تدريباته في معسكره الخارجي القصير بالعاصمة القطرية الدوحة التي يستضيف فيها منتخب الفلبين الثلاثاء القادم ضمن الجولة الرابعة للمجموعة السادسة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
الاتحاد الأوربي يقر تخصيص 300 مليون يورو لدعم قطاعات حكومية في ليبيا
مناقشة الجوانب المتعلقة بمعالجة قضايا المواطنين بإب
إرتفاع أسعار الذهب الى 1276 دولار للاوقية بدعم من تراجع الدولار
بحث إمكانية تنفيذ برنامج تعزيز الأمن الغذائي بمحافظة صعدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
افتتاح وحدة القسطرة القلبية بمستشفى دار الشفاء بذمار
[04/أكتوبر/2017]
ذمار - سبأ:
 افتتح وكلاء محافظة ذمار محسن هارون ومحمود الجبين ومحمد عبدالرزاق اليوم وحدة القسطرة القلبية التشخيصية والعلاجية بمستشفى دار الشفاء الطبي في المحافظة.

وخلال الافتتاح اشاد الوكلاء هارون والجبين وعبدالرزاق بالجهود التي تبذل من قبل القطاع الصحي في تخفيف معاناة المواطنين والعمل وفق الامكانيات المتاحة رغم الحصار الذي يفرضه العدوان السعودي وتحالفه الاجرامي وإعاقته وصول الادوية والمستلزمات الطبية خصوصا للحالات المستعصية.

وأكدوا أن افتتاح وحدة القسطرة القلبية بمستشفى دار الشفاء كأول وحدة نوعية في المحافظة يعد انجازا كبيرا سيسهم في التخفيف من معاناة المرضى في محافظة ذمار والمحافظات المجاورة، ووسيلة لتجاوز اجراءات السفر للخارج خصوصا بعد اغلاق مطار صنعاء الدولي.

من جانبه أعتبر مدير مكتب الصحة العامة والسكان محمد الجماح افتتاح وحدة القسطرة، فرصة كبيرة للمرضى الذين تقطعت بهم السبل ولم يتمكنوا من الوصول الى المستشفيات في صنعاء.. لافتا الى ان وحدة القسطرة القلبية تدار بإشراف افضل الكوادر الطبية في اليمن وهو ما يعتبر خدمة كبيرة لأبناء محافظة ذمار والمحافظات المجاورة.

بدوره أكد رئيس مجلس إدارة المستشفى علي مجاهد شمر أن المستشفى يسهم بشكل فاعل في تعزيز اداء القطاع الصحي في المحافظة وتخفيف معاناة شريحة واسعة من المجتمع.

حضر الافتتاح مدير امن محافظة ذمار العميد أحمد ادريس وعدد من القيادات.

من جهة أخرى عقد بمكتب الصحة العامة والسكان بذمار ندوة توعوية حول امراض القلب نظمها مستشفى دار الشفاء الطبي بالتعاون مع مكتب الصحة والسكان تحت شعار المساهمة الفاعلة من القطاع الخاص في توفير الوسائل التشخيصية والعلاجية الحديثة لتعزيز صمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان والحصار الجائر.

استعرضت الندوة التي حضرها وكلاء المحافظة محسن هارون ومحمود الجبين ومحمد عبدالرزاق الطرق الطبية السليمة للوقاية من امراض القلب والشرايين ودور القسطرة القلبية في التشخيص والمعالجة.

وخلال الندوة اشاد الوكلاء هارون والجبين وعبدالرزاق بدور الكوادر الطبية في تخفيف معاناة المرضى خصوصا في ظل العدوان والحصار.. مشيرين الى ان القطاع الطبي هو احد اهم الجبهات التي يراهن العدوان على افشالها والتي صمدت رغم كل التحديات وها هي اليوم تسطر نجاحات كبيرة رغم شحة الادوية والمحاليل الطبية.

وأكدوا اهمية ان يسهم القطاع الخاص بشكل فاعل في تعزيز اداء القطاع الطبي والعمل بروح الفريق الواحد بما يسهم في انقاذ المرضي الذين كان من المفترض نقلهم الى الخارج للعلاج وحال العدوان دون ذلك بإغلاق مطار صنعاء الدولي .

وكان مدير مكتب الصحة الدكتور محمد الجماح واستشاري امراض القلب الدكتور عزيز صالح الزنداني استعرضا طرق تجنب امراض القلب ودور الاطباء المختصين في علاج مرض القلب وإجراء القسطرة القلبية.

حضر الندوة عدد من الاطباء المختصين والعاملين في القطاع الطبي.

سبأ
  المزيد من (محلي)
مناقشة الجوانب المتعلقة بمعالجة قضايا المواطنين بإب
بحث إمكانية تنفيذ برنامج تعزيز الأمن الغذائي بمحافظة صعدة
مجلس النواب يستمع إلى رسالة رئيس المجلس لأمين عام الأمم المتحدة
وزير الأوقاف يطلع على نشاط رباطي الأهدل والأدريسي العلميين بزبيد
مجلس النواب يوجه رسالتين إلى رئيسي المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ
محافظ تعز يتفقد المرابطين في الخطوط الأمامية بجبهة كرش
الأجهزة الأمنية تكشف عن هوية الإنتحاري الذي فجر نفسه بمديرية دمت بالضالع
تدشين صرف التحويلات النقدية للضمان الاجتماعي في إب
وزير الأوقاف يؤكد أهمية إستمرار رفد الجبهات بالمال والرجال في مواجهة العدوان
لقاء بالحديدة يناقش سبل دعم الجبهات لمواجهة العدوان
العدوان السعودي على اليمن
شهيدان بغارة لطيران العدوان على مزرعة بمديرية باقم بصعدة
[04/أكتوبر/2017]
إستشهاد وإصابة أربعة مواطنين بغارة استهدفت منزل مواطن في ميدي
[04/أكتوبر/2017]
قصف مدفعي لمرتزقة العدوان على منازل ومزارع المواطنين بمديرية صرواح بمأرب
[04/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن غارة على مديرية حيس بالحديدة
[04/أكتوبر/2017]
استشهاد 12 مواطنا في مجزرة جديدة لطيران العدوان بصعدة
[04/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by