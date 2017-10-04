عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الجيش الباكستاني يعلن عن مقتل طفلين في قصف للقوات الهندية في إقليم كشمير إسلام آباد – سبأ :

أعلن الجيش الباكستاني اليوم الأربعاء عن مقتل طفلين في قصف للقوات الهندية على طول خط التحكم الذي يفصل بين البلدين في إقليم كشمير المتنازع عليه.



وقال الجيش الباكستاني في بيان له "استهدف إطلاق النار غير المبرر من جانب الهند، على طول خط التحكم في قطاعي شيريكوت وروالكوت، سكاناً مدنيين" في قرى عديدة.



وأضاف البيان أن قذائف هاون استهدفت منزل ساخي كياني في قرية جعفر، ما أسفر عن مقتل طفليه.



واستطرد البيان قائلاً " تشتبك المراكز العسكرية للجيش الباكستاني بنجاح مع مراكز الجيش الهندي. ووردت تقارير عن مقتل ثلاثة جنود هنود واصابة خمسة آخرين، كما تكبد الجانب الهندي خسائر جسيمة".



وكانت باكستان والهند قد اعلنتا وقف إطلاق النار على خط التحكم والحدود المعمول بها من العام 2003م، لكن الجانبين اعتادا اتهام بعضهما البعض بانتهاك وقف إطلاق النار.

سبأ [04/أكتوبر/2017]سبأ