محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاء بالحديدة يناقش سبل دعم الجبهات لمواجهة العدوان الحديدة ـ سبأ:

ناقش لقاء بمديرية الزيدية بمحافظة الحديدة اليوم برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة علي بن علي القوزي، نشاط السلطة المحلية بالمديرية خلال الفترة الماضية.



وتطرق اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة لشؤون الثقافة والإعلام علي أحمد قشر، ضم مدراء مديريات المربع الشمالي وأعضاء السلطة المحلية ومشائخ وأعيان المديريات، إلى الجوانب المتعلقة بحشد الجهود لمواجهة العدوان ومخططاته، وسبل دعم الجبهات بالمال والرجال وتعزيز الإصطفاف والتلاحم الوطني.



وأكد اللقاء صمود وثبات أبناء تهامة في مواجهة العدوان ومرتزقته وإفشال مخططاته الهادفة النيل من الوطن وأمنه واستقراره .. مشيدا بالبطولات التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات الشرف والبطولة.



وأكد المشاركون في اللقاء وقوفهم صفا واحدا لدعم الجبهات في مواجهة العدوان واستعدادهم رفد الجبهات بالرجال والمال وتقديم الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن الوطن.

سبأ [04/أكتوبر/2017]سبأ