محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تكريم المشاركين بمركز دعم الأطفال الصيفي بهمدان صنعاء - سبأ:

كرم مكتب التربية والتعليم بمحافظة صنعاء اليوم المشاركين بمركز دعم الأطفال الصيفي بمدرسة الشهيد أحمد حسين الغشمي بمديرية همدان.



وفي حفل التكريم ألقيت كلمات أشادت بجهود منظمة اليونيسيف في دعم المراكز الصيفية التي تستهدف تنمية قدرات الأطفال وتعزيز مهاراتهم .. منوهة بدور مكتب التربية بالمحافظة ومؤسسة حماية الأطفال والشباب وإسهامها في إنجاح أنشطة وفعاليات المركز.



ودعت الكلمات المنظمات الدولية إلى تكثيف الجهود والتوسع في برامجها التي تستهدف الأطفال وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد .



تخلل الإحتفال تقديم مناظره شعرية لطلاب وطالبات المركز وأناشيد ومسرحية وكذا تنظيم معرض للرسوم والمنتجات والأعمال الإبداعية لطلاب مركز مدرسة الشهيد الغمشي.

سبأ [04/أكتوبر/2017]سبأ