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تنظيم داعش يتبنى الهجوم على مجمع المحاكم في مصراتة غربي ليبيا
[04/أكتوبر/2017]
طرابلس  - سبأ:
 تبنى تنظيم الدولة الإسلامية الهجوم الانتحاري الذي استهدف اليوم الأربعاء مجمع المحاكم في مدينة مصراتة غربي ليبيا وأوقع أربعة قتلى من رجال الأمن و21 جريحا.

وقالت وكالة (أعماق) التابعة لتنظيم داعش الارهابي في بيان تداولته حسابات على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم "انغامسيون من جنود دولة الخلافة الإسلامية يقتحمون مجمع المحاكم أحد أبرز معاقل حكومة الوفاق في مصراتة".

ولفت البيان إلى مقتل وجرح العشرات في الهجوم.

ويُطلق مصطلح "انغماسي" عادة على عناصر تنظيم داعش الذين يرتدون أحزمة ناسفة وينفذون هجمات بأسلحة خفيفة قبل تفجير أنفسهم عند محاصرتهم.

.وكانت مصادر أمنية وطبية ذكرت في وقت سابق اليوم إن "ثلاثة مسلحين مجهولين يشتبه تبعيتهم لتنظيم داعش هاجموا اليوم مجمع المحاكم في مدينة مصراتة لحظة وصول عدد من المتهمين التابعين للتنظيم لعرضهم على النيابة".

وتابعت أن "اثنين من المهاجمين قتلا في مواجهات مع حرس المحكمة، فيما فجر ثالث نفسه موقعا أربعة قتلى و21 جريحا".

ومجمع المحاكم في مصراتة يحوي جميع دوائر المحاكم في المدينة، إضافة لمكاتب وكلاء النيابة العامة والجزئية.

سبأ
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