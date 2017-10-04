محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظة الحديدة تنظم حفلاً خطابياً وفنياً بمناسبة أعياد الثورة الحديدة - سبأ:

نظمت محافظة الحديدة اليوم حفلاً خطابياً وفنياً احتفاءً بأعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.



وفي الحفل أكد المحافظ حسن أحمد الهيج أهمية وعظمة أعياد الثورة اليمنية التي جسدت بأهدافها تطلعات أبناء الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه التواقين للحرية والكرامة.



وأشار إلى أن الإحتفاء بثورات21 سبتمبر و26سبتمبر و14 أكتوبر و30 نوفمبر يمثل إحتفاء اليمنيين بتحررهم من الإستعمار والتبعية والإرتهان.



ولفت المحافظ الهيج إلى أن الثورات اليمنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر فرضها الواقع والضرورة وخدمتها الظروف من أجل تصحيح مسار عجلة التطور في مختلف المجالات .. لافتا إلى أنها وكانت بمثابة البرنامج المتكامل لتحقيق أهداف وتطلعات أبناء الشعب اليمني.



وفي الحفل الذي حضره نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء علي حمود الموشكي وقائد المنطقة العسكرية الخامسة العميد يوسف المداني ووكلاء المحافظة وقيادات السلطة المحلية .. أشار وكيل المحافظة لشئون الثقافة والإعلام علي أحمد قشر إلى أهمية الإحتفال بهذه المناسبات بما يعزز من التلاحم في مواجهة العدوان الذي يستهدف اليمن أرضا وإنسانا.



ودعا إلى إستمرار الاحتفالات في عموم المحافظات كرسالة تحدي وصمود في وجه تحالف العدوان على اليمن وفي ظل ما يمر به الشعب اليمني من معاناة جراء إستمرار العدوان والحصار.



تخلل الحفل بحضور مدراء المكاتب التنفيذية ومدراء عموم المديريات وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية وممثلو الأحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية والشخصيات الإجتماعية والوجهات القبلية بالمحافظة، قصيدتان وعروض مسرحية ورقصات شعبية عبرت عن المناسبة.

سبأ [04/أكتوبر/2017]سبأ