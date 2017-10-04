محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين العمل بالوحدة الصحية بإصلاحية السجن المركزي بحجة حجة - سبأ:

دشنت بمحافظة حجة اليوم العمل بالوحدة الصحية في إصلاحية السجن المركزي.



واطلع وكيل محافظة حجة عادل شلي ومدير عام الإصلاح والتأهيل بمصلحة السجون العميد عبدالله الحكيم ونائب مدير مكتب التخطيط محمد عطف الله ومستشار المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي رئيس مؤسسة سويا للتنمية عادل دبوان، على التجهيزات بالوحدة الصحية المزودة بكافة المستلزمات والأدوية الطبية والصحية.



كما اطلعوا على التجهيزات الإيوائية والطبية التي تم رفد سجن النساء بها من قبل مؤسسة سويا للتنمية بالتنسيق من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بدعم الحكومة الهولندية.



وأشاد الوكيل شلي بجهود مصلحة السجون في تأهيل الإصلاحيات المركزية بالمحافظات وتحسين الأوضاع المعيشية للسجناء فضلا عن إسهامات مكتب الصحة بالمحافظة ومؤسسة سويا للتنمية والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي والحكومة الهولندية ودعمهم للوحدة الصحية وسجن النساء بالتجهيزات الإيوائية والمستلزمات الطبية.



فيما ثمن مدير عام التأهيل بمصلحة التأهيل والإصلاح بدور المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي والحكومة الهولندية في تقديم الدعم للإصلاحية نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.



وأكد حرص المصلحة على الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لنزلاء الإصلاحية وتبنيها تنفيذ عدد من مشاريع التأهيل الممولة مركزيا أو عبر منظمات دولية مانحة وداعمة.



بدوره إستعرض مستشار المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي رئيس مؤسسة سويا للتنمية المشاريع والأنشطة التي نفذتها وتنفذها المنظمة في عدد من السجون بالمحافظات .. منوها بتفاعل قيادة المحافظة وحرصها على تسهيل عمل المنظمة الدولية ومؤسسة سويا بما يخدم نزلاء السجون .



من جانبه أشار مدير إصلاحية السجن المركزي بالمحافظة المقدم محمد الفيل إلى أن الإصلاحية تواجه بعض الإشكاليات وأبرزها الإزدحام الشديد لنزلاء الإصلاحية .. مبينا أن الطاقة الإستيعابه للسجن 300 سجينا في حين وصل عدد السجناء إلى ما يقارب الـ800 سجين وهو ما يتطلب من الجهات المعنية معالجة وضع الإصلاحية.



حضر التدشين قائد الأمن المركزي فرع حجة المقدم وليد الفقيه ونائب مدير مكتب الصحة العامة بالمحافظة الدكتور خالد الناظري وعدد من مسئولي المحافظة.

سبأ [04/أكتوبر/2017]سبأ