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آخر تحديث: الأربعاء، 04 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:49:11م
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  رياضة
الاتحاد الدولي للتنس يوقف اللاعب البريطاني دان إيفانز عام بسبب الكوكايين
[04/أكتوبر/2017]
جنيف – سبأ :
أوقف الاتحاد الدولي للتنس اللاعب البريطاني دان إيفانز لمدة عام عقب ثبوت وجود مادة الكوكايين في عينة تخصه.

وذكرت وسائل الاعلام البريطانية اليوم ان إيفانز (27 عاماً) فشل في اجتياز اختبار منشطات في بطولة برشلونة المفتوحة هذا العام .

واورد في بيان نشره الاتحاد الدولي على موقعه على الإنترنت ان "الاتحاد تقبل رواية السيد إيفانز حول كيفية وصول الكوكايين إليه وأن هذا لم يحدث بسبب خطأ جسيم أو إهمال منه أدى إلى هذه المخالفة".

وبلغ إيفانز والذي كان يحتل المركز 50 عالمياً في شهر يونيو الماضي وقت أن اعترف بفشله في اجتياز اختبار للمنشطات، أول نهائي له في إحدى بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين في سيدني كما لعب ضمن الفريق البريطاني في كأس ديفيز.

سبأ
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