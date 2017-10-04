رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المنتخب الوطني الأول يبدأ معسكراً تدريبياً في قطر استعداداً لمواجهة الفلبين الدوحة - سبأ:

بدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم تدريباته في معسكره الخارجي القصير بالعاصمة القطرية الدوحة التي يستضيف فيها منتخب الفلبين الثلاثاء القادم ضمن الجولة الرابعة للمجموعة السادسة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.



وأجرى المنتخب تمارينه على ملعب نادي الخريطيات في الدوحة تحت إشراف مدير الجهاز الفني، المدرب الإثيوبي ابرهام مبراتو استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام الفلبين.



وكان المنتخب الوطني وصل أمس إلى الدوحة قادماً من العاصمة المصرية القاهرة التي خاض فيها معسكراً استمر قرابة شهر خاض خلاله مباراة تجريبية وخسرها بهدف وحيد أمام فريق مصر المقاصة.



وضمت قائمة لاعبي المنتخب 18 لاعباً على أن ينضم إليها ثلاثة لاعبين محترفين قبل مواجهة الفلبين بثلاثة أيام وفقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم الخاصة باللاعبين المحترفين.



ويخوض المنتخب الوطني الأول غداً الخميس مباراة تجريبية مع فريق الإدارة العسكرية القطري على ملعب نادي الخريطيات في إطار استعداداته لمباراته مع نظيره الفلبيني.



إلى ذلك يتواجد منتخب الفلبين في الدوحة حالياً حيث يخوض معسكر خارجي استعداداً لمواجهة منتخب اليمن الثلاثاء القادم.



يذكر أن المنتخب الوطني يحتل المركز الثاني للمجموعة السادسة لتصفيات كأس آسيا برصيد خمس نقاط من فوز وتعادلين خلف المتصدر منتخب الفلبين بسبع نقاط، يليهما ثالثاً منتخب طاجيكستان بثلاث نقاط، فيما يتذيل منتخب النيبال فرق المجموعة بنقطة وحيدة، وفي حال فوز اليمن في مباراة الثلاثاء القادم فسينتزع صدارة المجموعة ويقترب أكثر من التأهل إلى النهائيات الآسيوية.





سبأ [04/أكتوبر/2017]سبأ