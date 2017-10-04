محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة خطة عمل منظمة الفاو بمحافظة إب إب - سبأ:

ناقش محافظ اب عبدالواحد صلاح خلال لقاءه اليوم الخبير بمنظمة الأغذية والزراعة " الفاو" عايد البيل والفريق التابع للمنظمة، خطة عمل المنظمة في المحافظة.



واستمع المحافظ صلاح خلال اللقاء بحضور مدير مكتب الزراعة بالمحافظة المهندس حمود الرصاص ومدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي كمال الحارثي إلى شرح من الخبير بالمنظمة حول مشروع دعم المزارعين والذي تنفذه حاليا بالمحافظة في إطار برنامج تعزيز الأمن الغذائي وصمود سبل العيش.



وبين البيل أن المشروع الذي يستمر عامين يتضمن تحديد قوائم المستفيدين من المجتمعات الريفية بهدف تحسين مستوى معيشة المزارعين في مديريتي بعدان والقفر وتزويدهم بالمدخلات الزراعية في الجانب النباتي والحيواني .



ولفت إلى أن المشروع يتضمن تنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية على التقنيات الحديثة في المجال الزراعي وتعزيز القدرات الفنية للمؤسسات الحكومية في جانب الأمن الغذائي.



وفي اللقاء ثمن المحافظ صلاح دور منظمة الفاو في تنفيذ مشاريع وبرامج تصب في خدمة المزارعين بالمحافظة .. مؤكدا أهمية توسيع المنظمة لنشاطها وخدماتها في جانب الأمن الغذائي لتشمل كافة المديريات وخاصة أن محافظة إب من المحافظات الزراعية.



وأكد إستعداد قيادة المحافظة ومكتب الزراعة والجهات المعنية تقديم التسهيلات وتذليل أي صعوبات تعترض خطة عمل المنظمة.

سبأ [04/أكتوبر/2017]سبأ