[04/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ:
ناقش إجتماع بصنعاء اليوم الجوانب المتعلقة بتنمية الموارد المالية بمديرية بني حشيش.
وأكد الإجتماع الذي ضم أمين عام المجلس المحلي إبراهيم الجليلاني والسلطة المحلية والمكاتب التنفيذية أهمية بذل المزيد من الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات وتنمية الموارد المالية.
وشدد الإجتماع على ضرورة التنسيق بين مكتبي الأراضي والأشغال لإلزام أصحاب الأراضي لتعميد وثائق أراضيهم في السجل العقاري.
واستعرض الإجتماع عدد من القضايا والمواضيع المتعلقة بنشاط مكتب الواجبات والصناعة والتجارة .. مشددا على ضرورة تنمية الموارد المالية .
سبأ