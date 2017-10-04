مناقشة المواضيع المتصلة بالعملية التعليمية بعمران

عمران ـ سبأ :



ناقش إجتماع بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، ضم قيادة مكتب التربية ونقابة المهن التعليمية، المواضيع المتصلة بترتيبات العام الدراسي 2017- 2018م.



وفي الإجتماع الذي حضره أمين عام محلي المحافظة صالح المخلوس .. أشاد المحافظ جعمان بصمود المعلمين والمعلمات والتربويين في إنجاح العملية التعليمية خلال العام الماضي .



وثمن جهودهم المبذولة في خدمة التحصيل العلمي للطلاب والطالبات رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان والحصار.



وأكد محافظ عمران ضرورة إستمرار المعلمين في أداء واجبهم وخاصة في هذه المرحلة التي يمر بها الوطن، ما يتطلب تكثيف الجهود وتحمل المسؤولية في تعليم الأجيال.



فيما إستعرض مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة أحمد الشهاري الخطط والبرامج التي أعدها المكتب لإنجاح العملية التعليمة لهذا العام ومنها برنامج التعليم المجتمعي.



بدوره أكد رئيس هيئة الرقابة والتفتيش العليا بنقابة المهن التعليمة والتربوية بالجمهورية نايف الحايطي ورئيس النقابة بالمحافظة محمد يحيى جابر أهمية تضافر الجهود والإستمرار في التعليم.

[04/أكتوبر/2017]سبأ