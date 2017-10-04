عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إعلان الحداد في العراق ثلاثة أيام على وفاة الرئيس السابق جلال الطالباني بغداد – سبأ :



أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الاربعاء الحداد الرسمي في بلاده لمدة ثلاثة ايام على وفاة الرئيس العراقي السابق جلال الطالباني.



وقالت الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي يعزي الشعب العراقي بوفاة المغفور له رئيس جمهورية العراق السابق جلال طالباني ويعلن الحداد الرسمي لمدة ثلاثة ايام اعتبارا من اليوم".



وتوفي الرئيس طالباني وهو اول كردي يشغل منصب رئيس الجمهورية في العراق، في احد المستشفيات الالمانية الثلاثاء عن عمر ناهز 84 عاماً بعد تدهور حالته الصحية.



الى ذلك، قالت الوكالة الوطنية العراقية للانباء (نينا) ان العبادي أمر بإرسال طائرة خاصة الى ألمانيا لنقل جثمان طالباني.



وكان العبادي قدم تعازيه يوم امس الى عائلة طالباني والشعب العراقي عامة والاكراد خاصة واعضاء الاتحاد الوطني الكردستاني بوفاة طالباني الذي وصفه بالشخصية المناضلة الصلبة ذي التاريخ الطويل في مقارعة الديكتاتورية والشريك المخلص في بناء العراق الديمقراطي الجديد.



واضاف العبادي انه "في هذا الظرف الحساس، نحن احوج ما نكون الى اعتداله وعقلانيته وحكمته وحرصه على وحدة العراق وتعزيز الاخوة العربية الكردية ضمن عراق واحد، ونتذكر دوماً وصفه للشعب العراقي بـ (باقة الورد المتنوعة).



واعلن سعدي احمد بيرة المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه طالباني في مؤتمر صحفي اليوم أن جثمان طالباني سيعاد من ألمانيا إلى إقليم كردستان يوم الجمعة المقبل وسيوارى الثرى في السليمانية.



واعلن رئيس اقليم كردستان شمالي العراق مسعود بارزاني يوم امس، الحداد في الاقليم لمدة سبعة ايام على وفاة طالباني.

سبأ [04/أكتوبر/2017]سبأ