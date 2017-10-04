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صندوق النظافة بذمار يدشن حملة نظافة شاملة بمدينة ذمار
[04/أكتوبر/2017]
ذمار - سبأ:
 دشن وكلاء محافظة ذمار محسن هارون ومحمود الجبين ومحمد محمد عبدالرزاق، اليوم حملة النظافة الشاملة بمدينة ذمار، والتي ينفذها صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة بتمويل اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي.

وفي التدشين أشار الوكلاء هارون والجبين وعبدالرزاق إلى أهمية تنفيذ الحملة في ظل تفشي كثير من الأوبئة والأمراض .. لافتين إلى مخاطر تكدس المخلفات في الأحياء ومناطق الصرف الصحي المكشوفة في المناطق ذات الكثافة السكانية على صحة وسلامة المجتمع.

وحثوا قيادة وأعضاء المجلس المحلي بمدينة ذمار والشخصيات الإجتماعية وعقال الحارات إلى التفاعل مع الحملة والتعاون مع صندوق النظافة لتنفيذها في الحارات بما يسهم في الحفاظ المظهر الحضاري والمنظر الجمالي للمدينة، كون النظافة مسؤولية مجتمعية.

فيما أوضح مدير صندوق النظافة والتحسين بذمار حيدر سودان أن الحملة تهدف لتنظيف أحياء وحارات مدينة ذمار وشوارعها الرئيسية والفرعية من أكوام القمامة المكدسة في الحارات والتجمعات السكانية منذ أشهر وإزالة مخالفات البناء في الشوارع العامة التي تشوه المظهر الحضاري للمدينة.

وبين أنه تم تقسيم مدينة ذمار إلى ست مناطق رئيسية تضم كل منطقة ستة مربعات فرعية يتم تنظيف كل منطقة في يومين بما يسهل تنفيذ الحملة ويضمن إستهداف كافة أحياء وشوارع مدينة ذمار.

في حين اعتبر نائب مدير الصندوق ماجد التينة تنفيذ الحملة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد خلال الفترة الراهنة رسالة تحدي وصمود في وجه تحالف دول العدوان .

وأكد أهمية تعاون المواطنين مع صندوق النظافة في الحفاظ على نظافة مدينة ذمار بصورة دائمة على مدى العام من خلال الإلتزام بوضع المخلفات في أماكنها المخصصة وتوسيع المشاركة المجمعية في هذه الحملة وأي حملات نظافة أخرى قادمة.

في حين أشار مدير الشؤون المالية في الصندوق إبراهيم المروني أن الحملة ينفذها أكثر من 200 عاملا من موظفي الصندوق ومشاركة مجتمعية وتفاعل من منظمات المجتمع المدني والمتطوعين بالمحافظة .. لافتا إلى أن الحملة ستشمل تنفيذ حملة نظافة شاملة يصحبها حملة توعية وتثقيف صحي لكافة المواطنين في كافة الأحياء المستهدفة على مستوى مدينة ذمار.

بدورها جددت مندوبة الأمن الإقتصادي في بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن الدكتورة يورسيلا تأكيدها دعم الصليب الأحمر لصندوق النظافة بذمار لتنفيذ هذه الحملات مستقبلا ودعمه بالإمكانيات والمعدات التي تساعده على القيام بعمله خلال الفترة القادمة.

وأشارت إلى أن حملات النظافة وبرامج ومشاريع الإصحاح البيئي تحتل أولوية كبيرة ضمن التدخلات الطارئة للجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن.

سبأ
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