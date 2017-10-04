رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل هاليب تطيح بشارابوفا من بطولة الصين المفتوحة بكين ـ سبأ :

اطاحت اللاعبة الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الثانية عالميا بمنافستها الروسية ماريا شارابوفا اليوم الاربعاء عقب فوزها عليها بواقع 6-2 و6-2 بالدور الثالث لبطولة الصين المفتوحة للتنس لتحقق انتصارها الأول على اللاعبة الروسية في ثماني محاولات.



واستغلت هاليب، التي خسرت أمام شارابوفا في الدور الأول لبطولة أمريكا المفتوحة، خمس من تسع فرص أتيحت لها لكسر إرسال منافستها الروسية التي قدمت عرضا مليئا بالأخطاء لتخسر لأول مرة هذا الموسم بمجموعتين متتاليتين في ساعة واحدة و12 دقيقة.



ورغم أنها سددت ضربات ناجحة أكثر من هاليب فإن شارابوفا ارتكبت 39 خطأ سهلا وواجهت صعوبات في التصدي لقوة المصنفة الثانية في بكين.



وتأهلت اللاعبة الرومانية إلى دور الثمانية حيث ستواجه المصنفة 11 أجنيشكا رادفانسكا أو داريا كاساتكينا.



وقطعت لاعبة لاتفيا ايلينا أوستابنكو بطلة فرنسا المفتوحة خطوة أخرى نحو التأهل للبطولة الختامية لموسم تنس السيدات في سنغافورة بفوزها 6-3 و7-5 على الاسترالية سمانثا ستوسور في الدور الثاني.



كما تأهلت للدور الثالث الصينية بينغ شواي الفائزة بسهولة على الرومانية مونيكا نيكوليسكو 6-3 و6-2 والفرنسية كارولين جارسيا الحاصلة على لقب بطولة ووهان المفتوحة والتي هزمت البلجيكية إليسه ميرتنز 7-6 و6-4.

سبأ [04/أكتوبر/2017]سبأ