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آخر تحديث: الأربعاء، 04 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:49:11م
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  محلي
مناقشة القضايا الخاصة بالتخطيط العمراني بمحافظة إب(مصحح)
[04/أكتوبر/2017]
إب - سبأ:
ناقش إجتماع لفرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة إب ومكتب الأشغال برئاسة المحافظ عبد الواحد صلاح والقائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأراضي أحمد مفتاح، قضايا التخطيط العمراني وإنزال المخططات لوحدات الجوار بالمحافظة.

واستعرض الإجتماع بحضور أمين عام محلي أمين الورافي ووكيل هيئة الأراضي يحيى نعمان ومدير فرع الهيئة بالمحافظة المهندس عصام مثنى ومدير مكتب الأشغال المهندس بسام السقاف، خطة الهيئة المستقبلية وآلية عملها المتعلقة بتخطيط الأراضي وإنزال المخططات العمرانية وإصدار تراخيص البناء بعد تسجيلها بالسجل العقاري ومعالجة الإشكالات القائمة.

واستمع الاجتماع من المعنيين في هيئة الأراضي ومكتب الأشغال إلى إيضاح حول المعوقات التي تعترض سير العمل والإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة الإختلالات والمخالفات الخاصة بالتخطيط العمراني.

وأقر الاجتماع الإجراءات الخاصة بالمخطط العام ووحدات الجوار وتنفيذها بالتنسيق بين مكتبي هيئة الأراضي و الأشغال .

وفي الإجتماع أكد المحافظ صلاح ضرورة اعتماد وإنزال المخططات الجديدة لوحدات الجوار الخاصة بمركز المحافظة والمديريات .. مشدداً على ضرورة إستكمال الأعمال الخاصة بإزالة المخالفات والبناء العشوائي.

فيما حث القائم بأعمال رئيس هيئة الأرضي على العمل بروح الفريق الواحد لحماية أراضي الدولة.

وأكد إستعداد الهيئة توفير الإمكانات المتاحة بما يحقق تنفيذ وإنزال المخططات العمرانية وتذليل الصعوبات ومنع أي تجاوزات للمخططات العامة.

سبأ
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