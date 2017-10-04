محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الخارجية يلتقي المنسق المقيم للأمم المتحدة صنعاء - سبأ:

التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف اليوم المنسق المقيم للأمم المتحدة جيمي ماكجولدرك.



جرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز التعاون المشترك بين اليمن والأمم المتحدة في مجال المساعدات الإنسانية خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة والمتفاقمة التي يمر به اليمن جراء العدوان السعودي الأمريكي.



وأكد وزير الخارجية ضرورة وجود توجه مدروس لزيادة المساعدات للنازحين الذين تركوا مساكنهم بسبب قصف تحالف العدوان وانتهاكاته خاصة مع دخول فصل الشتاء والحاجة الماسة لتوفير المساعدات الإنسانية الأساسية وبشكل عاجل لعدد يتجاوز الثلاثة ملايين نازح بالإضافة إلى الملايين ممن يعانون نقص الأمن الغذائي وتقطعت بهم سبل العيش جراء العدوان.



ودعا الوزير شرف, المنسق المقيم للأمم المتحدة لحث الدول والمنظمات المانحة لمضاعفة رصد الموارد والمساعدات الإنسانية اللازمة للحد من معاناة اليمنيين وتخفيف الأعباء المتفاقمة عليهم جراء إمعان العدوان على تدمير كافة مناحي الحياة الاقتصادية والصحية والتعليمية والمعيشية.



وجدد وزير الخارجية التأكيد على التزام حكومة الإنقاذ الوطني بكل أجهزتها بالتعاون مع وكالات ومنظمات الأمم المتحدة في كل برامجها وتذليل أي صعوبات قد تعترضها بما يسهم في التخفيف من معاناة الشعب اليمني جراء العدوان وممارساته اللا إنسانية.



من جانبه أشار المنسق المقيم للأمم المتحدة إلى ضرورة تعاون الجميع لتسهيل استقدام الخبراء والعاملين في مشاريع وبرامج ووكالات الأمم المتحدة وسرعة إنجاز الإجراءات اللازمة لدخول المعونات وشحنات الأدوية دون عوائق كونها مساعدات طبية وإنسانية عاجلة لا تحتمل أي تأخير.



وأكد أن ذلك سيسهم في إنجاح أعمال الإغاثة وتحرك فرق وطواقم الأمم المتحدة في مختلف المناطق وتشجيع الدول التي تريد مساعدة اليمن في الإسراع بالإيفاء بتعهداتها.

سبأ [04/أكتوبر/2017]سبأ