اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أكثر من 4 مليارات و 856 مليون إيرادات ترسيم المركبات بجمرك رقابة صنعاء صنعاء - سبأ:

بلغت ايرادات ترسيم المركبات والآليات بجمرك رقابة صنعاء حتى نهاية سبتمبر الماضي أربعة مليارات و 856 مليون و 492 الف ريال.



وأوضح مدير جمرك رقابة صنعاء علي حميد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عدد الآليات والمركبات التي تم ترسيمها حتى نهاية سبتمبر بلغت 11 الف و 11 سيارة.



ودعا ملاك المركبات والآليات إلى استغلال الفرصة والاستفادة من قرار المصلحة بتمديد فترة الترسيم حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل بهدف اتاحة الفرصة للمواطنين وأصحاب المعارض لترسيم سياراتهم.



إلى ذلك بلغت إيرادات جمرك رقابة صنعاء من ترسيم السيارات والآليات والبضائع وفوارق البضائع خلال شهر سبتمبر الماضي 187 مليوناً و 740 الف ريال.



وأوضح تقرير صادر عن الجمرك أن المبلغ المورد من ترسيم الآليات والمركبات وصل إلى 146 مليوناً و 77 ألف ريال.. لافتاً إلى أن عدد السيارات التي تم ترسيمها بلغت 376 سيارة فيما تم تحقيق مبلغ 41 مليوناً و 663 الف ريال من فوارق البضائع.

سبأ [04/أكتوبر/2017]سبأ