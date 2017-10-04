الرئيس الصماد يستقبل رئيس مجلس الوزراء أستقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء، رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور.