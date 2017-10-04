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آخر تحديث: الأربعاء، 04 - أكتوبر - 2017 الساعة 04:10:27م
الرئيس الصماد يستقبل رئيس مجلس الوزراء
أستقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء، رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور.
الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا ويصدر 250 قرارا بالحبس المنزلي لاطفال خلال عامين
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاربعاء 16 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.
أكثر من 4 مليارات و 856 مليون إيرادات ترسيم المركبات بجمرك رقابة صنعاء
بلغت ايرادات ترسيم المركبات والآليات بجمرك رقابة صنعاء حتى نهاية سبتمبر الماضي أربعة مليارات و 856 مليون و 492 الف ريال.
محافظ إب يكرم لاعبي إب في المنتخب الوطني للناشئين
كرم محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم عدد من لاعبي المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم من أبناء المحافظة وذلك لإسهامهم في تأهل المنتخب إلى نهائيات كاس آسيا تحت 16 عاماً.
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طيران العدوان يشن غارة على مديرية حيس بالحديدة
[04/أكتوبر/2017] الحديدة - سبأ:
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم غارة على محافظة الحديدة.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الطيران المعادن شن غارة على مديرية حيس.
سبأ
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العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن غارة على مديرية حيس بالحديدة
[04/أكتوبر/2017]
استشهاد 12 مواطنا في مجزرة جديدة لطيران العدوان بصعدة
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