محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس الصماد يستقبل رئيس مجلس الوزراء







أستقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء، رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور.



كرس اللقاء لمناقشة الإجراءات والتدابير التي تعمل عليها حكومة الإنقاذ الوطني لإنجاح العام الدراسي الجديد وما يواجهه من صعوبات وإشكاليات بسبب العدوان والحصار السعودي الأمريكي على بلادنا منذ ثلاث سنوات .



وتطرق اللقاء إلى المستجدات الإقليمية والدولية ونتائج تقييم المرحلة السابقة من عمل حكومة الإنقاذ الوطني.



كما ناقش اللقاء جهود حكومة الإنقاذ في مواجهة تصعيد العدوان واستهدافه للجبهة الداخلية ومفاقمة الأزمة الاقتصادية على كافة أبناء الشعب اليمني جراء استهدافه للبنك المركزي والموارد الاقتصادية الأساسية .



سبأ [04/أكتوبر/2017] صنعاء – سبأ:سبأ