محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كتلة التعليم توصي بتوجيه نداء إنساني بخصوص حق طلاب اليمن في التعليم







أوصت كتلة التعليم بتوجيه نداء إنساني لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) بخصوص حق أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة باليمن في التعليم .



واستعرضت الكتلة مع شركاء التنمية في اجتماعها اليوم بمقر مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية برئاسة منسق عام وزارة التربية والتعليم محمد المتوكل توصيات اللقاء الوطني الموسع وأبرزها إنشاء صندوق دعم التعليم ، وإمكانية إسهام شركاء التنمية في ترجمتها إلى واقع عملي لضمان إنجاح العملية التعليمية .



وفي الاجتماع تطرق المتوكل إلى جهود ودور الوزارة في معالجة الصعوبات والتحديات التي تواجه العملية التعليمية .



وأكد ضرورة تضافر جهود الجميع لمعالجتها باعتبار التعليم حق تكفله كل القوانين الدولية .

سبأ [04/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ