محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل هجوم على مواقع مرتزقة العدوان بالمتون في الجوف







نفذ الجيش واللجان الشعبية اليوم هجوماً على مواقع مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في مديرية المتون بمحافظة الجوف .



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية"سبأ" وقوع خسائر كبيرة في صفوف المرتزقة وعتادهم جراء هجوم الجيش واللجان على مواقعهم بقرية العبيد في مديرية المتون .



وأشار المصدر إلى أنه سبق الهجوم تمشيط بالأسلحة المتوسطة والخفيفة.



وأوضح المصدر أنه تم استهداف تجمعات للمرتزقة في المجمع الحكومي ومخيماتهم جنوب صفر الحنايا بالمديرية المتون بعدد من قذائف المدفعية محققة إصابات مباشرة.



سبأ [04/أكتوبر/2017] الجوف – سبأ:سبأ