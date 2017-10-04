الجيش واللجان الشعبية يكبدون العدو خسائر كبيرة

صنعاء - سبأ :

كبد الجيش واللجان الشعبية العدو السعودي ومرتزقته خسائر كبيرة في جبهات الدفاع عن الوطن خلال الساعات الماضية.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)مصرع وجرح عدد من مرتزقة الجيش السعودي في عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية جنوب موقع الطلعة في نجران.



فيما أطلقت صاروخية ومدفعية الجيش واللجان صلية صواريخ كاتيوشا وعدد من القذائف على تجمعات المرتزقة قبالة منفذ الخضراء واستهدفت مواقع الطويل وقيادة الفواز والفواز الغربي والسديس، وضربت المدفعية تجمعات للجيش السعودي في عباسة واستهدفت تجمعا للمرتزقة وآليات في التبة الرملية.



وفي جيزان استهدفت القوة المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في برج الدخان وضربت تجمعات أخرى في مثعن، كما استهدفت بعدد من القذائف تجمعات شمال صحراء ميدي، وتم تفجير آليتين عسكرية تابعة للمرتزقة من قبل وحدة الهندسة للجيش واللجان الشعبية في البرج المدمر بالرمضة ومصرع كل من كان على متنها.



وفي عسير استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للجنود السعوديين شرق الربوعة ورقابة الزج وتم قنص أحد المرتزقة في تبة الخزان، فيما لقي المرتزق صلاح احمد عبدالله حسن الشجاع مصرعه بنيران الجيش واللجان في جبهة منفذ علب.



وأوضح المصدر أن الناطق باسم البنتاغون الأمريكي اعترف عبر قناة CNN الأمريكية بإسقاط طائرة تابعة للجيش الأمريكي في اليمن.



وفي الجوف لقي المرتزقة القيادي الملازم اول معاذ حميد سعيد عبداللة الهاملي من قيادات اللواء 55 مدفعية كتيبة الحزام مصرعه في جبهة مزوية بالمتون، والقيادي ربيع الغولي مصرعه مع أثنين من مرافقية خلال التصدي لزحف على وادي شواق بمديرية الغيل، وتم قنص ثلاثة مرتزقة في وادي قويحش بالمديرية.



كما شن الجيش واللجان هجوما على مواقع المرتزقة في وادي شواق بمديرية الغيل، ومصرع أعداد منهم، واستهدفت المدفعية تجمعات أخرى في الخليفين بمديرية خب والشعف حققت إصابات مباشرة.



وفي تعز لقي خمسة مرتزقة مصرعهم بنيران الجيش واللجان حيث قتل المرتزق جابر محمد عبدالله لجلد الباراسي العولقي في جبهة المخا والمرتزق عبدالله قائد سنحان العديني في تبة الدفاع الجوي فيما قتل ثلاثة آخرين في أماكن متفرقة بمدينة تعز.



وتم كسر زحف للمرتزقة باتجاه تبة الخزان والشبكة في منطقة قمل بحيفان، ومصرع وإصابة أعداد منهم، وأفشل الجيش واللجان محاولة تسلل للمرتزقة في الضباب ومصرع وإصابة عدد منهم.



وحسب المصدر استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للمرتزقة في منطقة الخانق في مأرب، ومصرع المرتزق احمد عبدالقادر الدهولي المصعبي في جبهة عسيلان بمحافظة شبوة وتم قنص أثنين مرتزقة في منطقة يعيس بالضالع.



وأشار المصدر إلى مصرع القيادي المرتزق الرائد عمر عبدالله الكيمي برصاص الجيش واللجان الشعبية بجبهة نهم وقنص آخر في تبة العياني ومرتزق ثالث تم قنصه في الشبكة بيام.





ووفقا للمصدر لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وجرح آخرون في عملية هجومية على مواقعهم في مديرية الزاهر بالبيضاء، وتم قنص أثنين من المرتزقة في منطقة قيفة وثالث تم قنصه بمديرية ذي ناعم.

[04/أكتوبر/2017]سبأ