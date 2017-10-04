عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل القوات العراقية تحرر نصف الحويجة وتقتل عشرات الارهابيين





اقتربت القوات الامنية العراقية، اليوم الاربعاء، من مركز قضاء الحويجة بعد تحرير مساحات واسعة وقتل العشرات من الارهابيين.



وقال العميد محمد البجاري في قوات الجيش في بغداد ان القوات العراقية تقف على مسافة (5 كيلومترات)عن مركز قضاء الحويجة جنوب كركوك بعد تقدم القوات وتحريرها 54 قرية ضمن ضواحيها، مضيفا" ان قواتنا قتلت العشرات من الارهابيين خلال الايام الماضية وحررت نصف الحويجة ولم يبق سوى ايام قلائل لاستعادتها من الارهابيين".



وانطلقت الجمعة الماضية معركة استعادة الحويجة جنوب غرب كركوك وهي آخر معاقل عصابة داعش في المناطق الشمالية والشرقية للبلاد.



سبأ [04/أكتوبر/2017] بغداد – سبأ:سبأ