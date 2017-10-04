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آخر تحديث: الأربعاء، 04 - أكتوبر - 2017 الساعة 11:46:28ص
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  عربي ودولي
حادث سقوط طائرة في كازاخستان يودي بحياة خمسة أشخاص
[04/أكتوبر/2017]
أستانا – سبأ :

لقي خمسة أشخاص حتفهم جراء سقوط طائرة من طراز( إن 28) كانت تقلهم بالقرب من مدينة /آلماتا/ العاصمة السابقة لكازاخستان.

وقالت لجنة الطيران المدني الكازاخية في بيان لها: إن الطائرة التابعة لشركة الطيران (ايست وينج)، اختفت من الرادارات الليلة الماضية، بعد 12 دقيقة من الإقلاع باتجاه مدينة /شيمكنت/ الكازاخية بهدف تقديم مساعدات طبية هناك.

وأشار البيان أن الطائرة سقطت في منطقة /إيليسكي/ في ضواحي ألماتا بالقرب من قرية /ميجدوريتشينسك/، وأن موظفي إدارة التحقيقات بحوادث الطيران قد شرعوا بفتح تحقيق فور وصولهم إلى مكان الحادث.

سبأ
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