عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حادث سقوط طائرة في كازاخستان يودي بحياة خمسة أشخاص أستانا – سبأ :



لقي خمسة أشخاص حتفهم جراء سقوط طائرة من طراز( إن 28) كانت تقلهم بالقرب من مدينة /آلماتا/ العاصمة السابقة لكازاخستان.



وقالت لجنة الطيران المدني الكازاخية في بيان لها: إن الطائرة التابعة لشركة الطيران (ايست وينج)، اختفت من الرادارات الليلة الماضية، بعد 12 دقيقة من الإقلاع باتجاه مدينة /شيمكنت/ الكازاخية بهدف تقديم مساعدات طبية هناك.



وأشار البيان أن الطائرة سقطت في منطقة /إيليسكي/ في ضواحي ألماتا بالقرب من قرية /ميجدوريتشينسك/، وأن موظفي إدارة التحقيقات بحوادث الطيران قد شرعوا بفتح تحقيق فور وصولهم إلى مكان الحادث.

سبأ [04/أكتوبر/2017]سبأ