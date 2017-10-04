عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتلال يغلق الضفة الغربية وغزة 11 يوما و عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الاقصى رام الله – سبأ :



بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي منتصف الليلة الماضية، بتطبيق قراراه القاضي بإغلاق الضفة الغربية وقطاع غزة 11 يوماً، بسبب الاحتفالات الاسرائيلية بـ "عيد المظلة اليهودي".



وحسب الاذاعة الاسرائيلية العامة، فإن الإغلاق سيمتد من منتصف ليلة أمس وحتى منتصف ليلة السبت المقبل 14 اكتوبر، وذلك لحجج أمنية.



وقالت المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي لوبا السامري للاذاعة الاسرائيلية إن كل نقاط العبور للضفة الغربية وقطاع غزة ستقفل ولن تفتح إلا "للحالات الانسانية" خلال هذه الفترة .



على الصعيد ذاته اقتحم مستوطنون متطرفون، صباح اليوم الاربعاء، باحاتِ المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف، في مدينة القدس المحتلة.



وقال الشيخ عزام الخطيب مدير عام دائرة الاوقاف الاسلامية العامة وشؤون المسجد الاقصى المبارك بالقدس لمراسل (بترا) في رام الله، ان عشرات المستوطنين المتطرفين بحراسة أمنية مشددة من شرطة وجيش الاحتلالِ الإسرائيلي اقتحموا ساحات الحرم القدسي الشريف منذ ساعات الصباح الباكر من جهة باب المغاربة, حيث أدوا طقوسا تلمودية استفزازية وقاموا بجولات مشبوهة داخل ساحات الاقصى وسط حالة من الغضب والغليان سادت بين المصلين والمرابطين.





سبأ [04/أكتوبر/2017]سبأ