النفط يتراجع وسط شكوك بشأن استمرار موجة الصعود الأخيرة انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع توخي المستثمرين الحذر من أن موجة الصعود التي استمرت معظم الربع الثالث لن تستمر في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.