Ciblage de rassemblements de mercenaires au Nord de désert de Midi [04/أكتوبر/2017]

MIDI, 04 Oct. (SABA)-Les héros de l'armée et des forces populaires ont ciblé de rassemblements de mercenaires de l'agression saoudienne au Nord de désert de Midi.



Une source militaire a indiquée à SABA, que l'armée et les forces populaires ont bombardé utilisant de l'artillerie de rassemblements de mercenaires de l'agression au Nord de désert de Midi, faisant de pertes parmi leurs rangs.



La source a ajoutée que l'aviation de l'agression a lancé 15 raids contre les deux districts d'Haradh et de midi.



AM



SABA