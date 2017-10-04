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آخر تحديث: الأربعاء، 04 - أكتوبر - 2017 الساعة 11:46:28ص
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  محلي
مخيم طبي مجاني لأمراض و جراحة العيون بالمحويت
[04/أكتوبر/2017]
المحويت - سبأ :



ينفذ مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة المحويت بالتعاون مع مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية منتصف الشهر الجاري مخيماً طبياً مجانياً لإزالة المياه البيضاء والزرقاء وزراعة العدسات .



وأوضح مدير مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور أمين محمد حبيش لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المخيم ستنفذه جمعية النبراس الصحية بالمستشفى الجمهوري بالمحافظة خلال الفترة من 14 ـ 20 أكتوبر الجاري .



وأشار إلى أنه سيتم التسجيل والمعاينة للحالات المرضية وتحديد الحالات التي تستدعي التدخل الجراحي ، داعياً المواطنين إلى الاستفادة من المخيم .



وأكد الدكتور حبيش أهمية المخيم في التخفيف من معاناة المواطنين من ذوي الدخل المحدود وإعطائهم فرصة للعلاج وإجراء عمليات جراحية مجانية .


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