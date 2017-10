Quatre raids contre Haifan [04/أكتوبر/2017]

SAADA, 04 Oct. (SABA)-L'aviation de l'agression saoudienne a lance quatre raids contre les routes publiques et les voitures de citoyens dans les diverses zones de gouvernorat de Saada.



Une source de sécurité a indiqué à SABA, que l'aviation de l'agression a également lancé quatre raids contre les voitures et les maisons de citoyens au dsitrict de Baqim et un autres contre le district de Shada'a.



La source a noté que l'aviation de l'agression a également lancé un raid contre la zone d'Al-Mouqana'a au district de Mounabih et un autre conte la route principale au district d'Haidan.



AM



SABA