محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إستشهاد 12 مواطنا في مجزرة جديدة لطيران العدوان بصعدة صعدة - سبأ :

إستشهد 12 مواطنا بينهم نساء وأطفال اليوم في مجزرة جديدة لطيران العدوان السعودي الأمريكي بمديرية باقم بمحافظة صعدة .





وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان إستهدف منزل مواطن بمديرية باقم، ما أدى إستشهاد 12 بينهم نساء وأطفال في حصيلة أولية وتدمير المنزل.



وأدان المصدر بشدة إمعان تحالف العدوان في إستهداف المواطنين وإرتكاب مجازر مروعة يندى لها جبين الإنسانية .



وأكد أن هذه المجازر جرائم حرب لن تسقط بالتقادم .. داعيا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية إلى الإضطلاع بدورها إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من حرب إبادة .

سبأ [04/أكتوبر/2017]سبأ