محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان يواصل استهداف ممتلكات المواطنين صنعاء - سبأ:



واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي استهداف ممتلكات المواطنين في عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية.





وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بخمس غارات منازل وسيارتين لمواطنين في مديرية باقم بمحافظة صعدة، وشن غارة على منطقة آل مقنع بمديرية منبه ومثلها على الطريق العام أسفل جبل مران بمديرية حيدان، كما شن غارة على مديرية شدا.







وأشار المصدر إلى نفوق عدد من الأبقار جراء استهدافها من قبل طيران العدوان في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف.



وذكر أن الطيران المعادي شن غارة على محطة وقود بمديرية عبس و15 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، كما شن عشر غارات متفرقة على الشرفة في نجران وغارتين على وادي جارة وجبل الدود في جيزان.







سبأ [04/أكتوبر/2017]سبأ